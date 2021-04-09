قادة الإمارات يعزون الملكة إليزابيث في وفاة الأمير فيليب

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية عزاء إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، وذلك في وفاة زوجها الأمير فيليب.كما بعث كل من؛ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الملكة إليزابيث الثانية.وأعلن قصر باكنجهام بالمملكة المتحدة، منذ قليل، وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، صباح اليوم الجمعة، في قلعة وندسور، عن عمر ناهز 99 عامًا.وجاء في بيان صادر عن قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".وتزوج الأمير فيليب من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.