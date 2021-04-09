الرئيس التونسى قيس سعيد يغادر تونس قادمًا إلى القاهرة

غادر الرئيس التونسي قيس سعيد تونس قادمًا إلى مصر في زيارة تستمر على مدار ثلاثة أيام، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، الجمعة، "غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة، أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر العربية لتأدية زيارة رسمية استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".وأوضح البيان أن الرئيس سعيد استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، وذلك لدى حلوله بمطار قرطاج الدولي.