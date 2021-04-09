التحقيق مع رئيس حي 15 مايو لمخالفته قرارات البناء بالدقي (صور)

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة التحقيق مع "ا.ا" رئيس حي 15 مايو الحالي، ورئيس حي عين شمس السابق، بتهمة البناء المخالف بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث خالف مقتضيات وظيفته لأنه منوط به التصدي لمثل تلك المخالفات، ومازال محتجزا بقسم شرطة الدقي، تمهيدا لعرضه على النيابة العسكرية.و تبين من التحريات أنه أثناء مرور حملة مفاجئة من مسؤولي الحي لتفقد الشوارع، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع متفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي.حضرت قوة من قسم الدقي وألقت القبض على المشكو في حقه وتم اقتياده إلى ديوان قسم الدقي، لاتهامه بمخالفة قرار رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء حيث يعمل رئيسا لمدينة 15 مايو حاليا، ورئيس حي عين شمس سابقا.كان رجال الدقي أثناء المرور المفاجئ بشوارع الحي، فوجئوا بأحد المواطنين يقوم برفع سقف بالدور الثاني، بعقار بشارع الأرناؤطي المتفرع من سليمان جوهر، فتم التحفظ عليه وإخطار قسم الدقي، حيث تم القبض عليه، واحتجازه بقسم الشرطة.