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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: 284 إصابة بـ«كورونا» بين موظفي المنظمة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:23 م
جريدة الدستور
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أعلنت اليساندرا فيلوشي، المتحدثة باسم المقر الأوروبى للأمم المتحدة في جنيف، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفي المنظمة والأمانة العامة، بلغ حتى يوم أمس الخميس 284 حالة إصابة، وذلك منذ شهر مارس 2020.

وقالت فيلوشي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن السلطات السويسرية ضمت موظفي الأمم المتحدة في جنيف ضمن من سيحصلون على لقاحات كورونا.

وأضافت أن المقر يتبع قواعد التلقيح بالدولة المضيف، بما يعني أن حصول موظفي الأمم المتحدة على اللقاح سوف يكون وفقًا لنفس الأولويات التي وضعتها السلطات وتنطبق على المواطنين السويسريين.

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