«أهلا رمضان واحتفالية العاصمة الجديدة».. حصاد مجلس الوزراء الأسبوعي (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 3حتى 9 أبريل 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرار الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث نص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون.فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقع في القاهرة بتاريخ 2992020، والذي يهدف إلى إضافة 22 مليون و838 ألف دولار للمنحة ليصبح إجمالي التزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونًا و513 ألف دولار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 212020 الصادر بتاريخ 21102020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب مصر في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 1522021، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالى 2053 فدانًا بناحية وادي سنور، مركز بني سويف، وذلك لإحدى الشركات - الشاغلة لها – بغرض الاستصلاح والاستزراع، وكذلك اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 2932021.وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد الوزيرة لاستعراض الصورة النهائية لبرنامج الإصلاحات الهكيلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري الذي تستعد الحكومة لإطلاقه، إلى جانب اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير التنمية المحلية، حيث وجه بالتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، حيث أكد على أهمية تنفيذ تطبيق المنظومة، واستغلال مياه الري بالشكل الأمثل.وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل جهود مواجهة فيروس "كورونا" وموقف توفير اللقاحات، وتأمين حاجة المواطنين من جميع السلع بأسعار ملائمة، ومبادرة "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي"، بالإضافة إلى اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاحتفالية افتتاح العاصمة، وذلك بحضور عدد من المسئولين، ومسئولي الشركة المشرفة على تنظيم الاحتفالية.وبشأن أنشطة رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية حول الموقف النهائي للتصالح في مخالفات البناء عقب انقضاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع بنهاية مارس 2021، حيث تم تقديم 2.9 مليون طلب تصالح منها 2.8 مليون طلب بالمحافظات، بينما تلقت أجهزة المدن الجديدة 70.9 ألف طلب، فضلًا عن متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضي، وذلك خلال تقرير تلقاه من رئيس اللجنة، حيث تمت الاستجابة الفورية لـ 571 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، كما حضر سيادته احتفالية كبيرة سلم فيها مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج لعدد من المستفيدين من مبادرة "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي"، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة.كما شملت الأنشطة أيضًا، افتتاح رئيس مجلس الوزراء الموسم السادس للمعرض السنوي "أهلا رمضان" 2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بشأن حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة، ووقع مذكرة التفاهم وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي.كما شهد مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، ممثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تصنيع وتوريد 1000 عربة سكة حديد بضائع بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى متابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مارس 2021، وذلك في تقرير تلقاه من مدير المنظومة، حيث تم التعامل مع 102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر نصيب الوزارات منها 70%، إلى جانب إلقاء سيادته كلمة مصر خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث أكد أن مصر تحرص على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة والتحديات الناشئة بما في ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع سفير سلطنة عمان الجديد لدى مصر، حيث أشاد بعلاقات الإخاء والتعاون التي تربط مصر بالسلطنة، والدور الكبير الذي بذله المغفور له السلطان قابوس بن سعيد في تعزيز العلاقات مع مصر، فضلًا عن لقاء مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة خطة الهيئة في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة بضائع ضمن خطة الدولة لتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مفاوضات "كينشاسا" حول سد النهضة الإثيوبى، ومشروعات الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.