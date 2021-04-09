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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولتي تهريب جنيهات ذهب و«كونترمال» بمطار القاهرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:21 م
إحباط تهريب جنيهات
إحباط تهريب جنيهات ذهب
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك -الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الجنيهات الذهبية والأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

كانت المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو، اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من إيطاليا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وشكلت لجنة من عماد صلاح وهانى محمود مأمورى الجمرك، تحت إشراف تامر قاسم مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 51 جنيه ذهب مخبأة على جسم الراكب.

أما المحاولة الثانية، كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما، حيث اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا أثناء دخوله للصالة لسداد الرسوم المقررة على تلفزيون ضمن أمتعته الشخصية.

وفتشت كل من دينا حسن مأمور الجمرك وأميرة طلبة مشرف الصالة، جيوب الجاكت الذى يرتديه، فتبين وجود 15 شريط كونترمال بإجمالي 150 قرص، و4 زجاجات كونترمال.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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