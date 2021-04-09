نائب محافظ أسوان ووكيل الأوقاف يفتتحان مسجد المنبر (صور)

افتتح أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو التابع للمحافظة.وجاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.بينما افتتحت قيادات مديرية أوقاف أسوان، اليوم،مسجدي المصطفى بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، والشيخ الخلوي بوادي خريط بقرية عنبية التابعة لمركز نصر النوبة.وتأتي هذه الافتتاحات ضمن افتتاح 112 مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، ومجهودات وزارة الأوقاف لأعمار بيوت الله سبحانه وتعالي.وأدى نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، صلاة الجمعة بمسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، بعد افتتاحه.كما أدي الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، تحت عنوان '' على عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد''.