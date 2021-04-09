أستراليا واسكتلندا تعزيان ملكة بريطانيا فى وفاة زوجها الأمير فيليب

أعرب رئيس الوزراء الإسترالي "سكوت موريسون"، اليوم الجمعة، عن تعازيه العميقة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لوفاة زوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة، عن عمر يناهز 99 عامًا.وقال موريسون حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية إن الشعب الأسترالى يبعث بأحر التعازي للملكة إليزابيث والعائلة المالكة لوفاة الأمير فيليب، مشيرًا إلى أنه سيتم تنكيس الأعلام حدادًا على وفاته.كما أعربت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا "نيكولا ستورجيون" عن حزنها لوفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.وقالت ستورجيون في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر): "لقد حزنت لخبر وفاة دوق إدنبرة أبعث بأحر التعازي الشخصية وتعازي حكومة وشعب اسكتلندا إلى جلالة الملكة وعائلتها".وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق عن اليوم وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة في قلعة وندسور.