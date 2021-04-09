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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 8 مساجد بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه في قنا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:16 م
محافظ قنا
محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
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شهدت محافظة قنا، اليوم الجمعة، افتتاح أعمال الإحلال والتجديد والصيانة لعدد 8 مساجد، بتكلفة إجمالية 4 ملايين و475 ألف جنيه.

وأكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

من جانبه قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد التي تم إفتتاحها اليوم بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية أوقاف قنا، هي مسجد الاصلاح الزراعي بمركز نجع حمادي، مسجد عزبة عريان بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي، مسجد التقوي نجع العمدة بقرية حجازة قبلي مركز قوص، مسجد بر الوالدين بمركز قوص، مسجد النور بنجع محرم الغقب مركز قوص، مسجد الامام الحسين بقرية المعري مركز قوص، مسجد النصر بحجازة قبلي مركز قوص، مسجد أبوعمار بحجازة قبلي مركز قوص.

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