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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 227 مسجدًا لأداء صلاة التراويح في رمضان بجنوب سيناء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:16 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، تجهيز وإعداد 227 مسجدًا على مستوى كافة مدن المحافظة، لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح «الراوي»، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك بواقع 39 مسجدًا بمدينة رأس سدر، و24 مسجدًا بمدينة أبوزنيمة، و18 مسجدًا بمدينة أبورديس، و41 مسجدًا بمدينة الطور، و13 مسجدًا بمدينة سانت كاترين، و62 مسجدًا بمدينة شرم الشيخ، و14 مسجدًا بمدينة دهب، و13 مسجدًا بمدينة نويبع، و3 مساجد بمدينة طابا.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته؛ لإعداد تقرير يومي ورفعة لوزارة الأوقاف على مدار شهر رمضان، ومنع الإجازات لكافة العاملين بالمساجد.

وذكر أنه سيجري فتح المساجد لأداء الصلاة وخطبة وصلاة الجمعة وصلاة التراويح خلال شهر رمضان، مع التأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف وصلاة التهجد داخل المساجد، مع السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة، وعدم اقامة أي فعاليات أو مناسبات داخل المساجد، وقصر صلاة الجنازة بالأماكن المفتوحة.

وأشار إلى أنه سيجري فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة؛ لأداء صلاة العشاء والتراويح، تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من مديرية الأوقاف، مع الالتزام بالضوابط الاحترازية، وعدم اصطحاب الأطفال والمأكولات والمشروبات.

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