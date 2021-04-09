رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالي: إعادة انتخاب «الشناوي» رئيسًا لمبادرة الشراكة من أجل البحوث

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:15 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود
طباعة
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول إعادة انتخاب الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات والاتفاقات الدولية، كرئيس بالمشاركة لمؤسسة مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط "بريما" بإسبانيا، وذلك بإجماع 19 دولة ولمدة عامين.

وأفاد التقرير بأن إجمالي المشروعات التي شاركت فيها مصر في مبادرة "بريما" خلال الفترة من 2018 - 2020 بلغت نحو 48 مشروعًا من خلال 39 مؤسسة، وتنوعت المؤسسات التي شاركت في المبادرة، حيث شاركت 18 جامعة حكومية بعدد 16 مشروعًا، وشاركت 10 مؤسسات بعدد 8 مشروعات صغيرة ومتوسطة، بينما شاركت 7 مؤسسات بحثية بعدد 10 مشروعات، وشاركت 3 مؤسسات من القطاع الخاص بعدد 4 مشروعات، وشاركت 2 من الجمعيات بعدد 3 مشروعات.

وأشار التقرير إلى أن مصر استضافت العديد من الندوات التعريفية، حيث استضاف مركز DAAD الندوة التعريغية بريما 2021 خلال يوم 22 مارس الماضي وشارك في الندوة أكثر من 70 باحثًا مصريًا وألمانيًا، كما استضافت جامعة الجلالة ما لا يقل عن 100 باحثًا مصريًا خلال ندوة أقيمت يوم 23 مارس الماضي، وكان ذلك بمشاركة ممثلي الجهات التمويلية المصرية ASRT وSTDF وذلك لشرح وتوضيح المبادئ الخاصة بالمؤسسات التمويلية القومية وتوضيح مجالات التمويل وقيمتها والجهات المستفيدة وكذلك نقاط التواصل، وكان التفاعل ايجابيًا من السادة الحضور، كما استضافت جامعة الجلالة ندوة مشتركة للباحثين من مصر وإيطاليا، يوم 29 مارس الماضي، وشارك فيها نحو 70 باحثًا مصريًا وايطاليا وأثمر ذلك عن تواصل الباحثين من البلدين والمشاركة المزدوجة في المشروعات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، فيما تقرر أن ينتهي التقدم بمقترحات المشروعات في 15 أبريل 2021.

جدير بالذكر أن مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعد من أكثر برامج الشراكة طموحًا في إطار التعاون (الأورو ـ متوسطي)؛ وتهدف إلى بناء قدرات البحث والابتكار، وتطوير المعرفة والحلول المبتكرة المشتركة لنظم الأغذية الزراعية لجعلها مستدامة ومتكاملة، وتوفير المياه وإدارتها في منطقة البحر المتوسط، والسعي نحو الحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة وبأسعار مقبولة لجميع سكان دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

موضوعات متعلقة

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية