جونسون: نشكر الأمير فيليب على كل ما قدمه

أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية ودوق إدنبرة، عن عمر يناهز 99.وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للقصر، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ببالغ الأسى، أعلنت جلالة الملكة، وفاة زوجها صاحب السمو الملكي، الأمير فيليب دوق إدنبرة".وأعرب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" عن تعازيه، اليوم الجمعة، إلى الملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة عن عمر ناهز 99 عاما.وقال جونسون في كلمة له من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية إن البلاد ستحزن على فقدان دوق إدنبرة، مشيرا إلى أن الأمير فيليب ساعد في توجيه العائلة المالكة والملكية، كما قدم دعما ثابتا للملكة.وأضاف جونسون: "أننا كأمة سنقدم الآن شكرنا للأمير فيليب على كل ما قدمه خلال حياته"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتحول أفكار أمتنا اليوم إلى جلالة الملكة وعائلتها".