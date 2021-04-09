انطلاق برنامج تدريبى لمديرى المدارس الابتدائية بالوادى الجديد

قال الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن الأحد القادم يشهد انطلاق برنامج تدريبى لمديرى المدارس الابتدائية والمنفذ بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية.يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة لجميع فئات العملية التعليمية خاصة فى ظل التغيرات الجديدة، واستحداث طرق جديدة للتقييم وإستكمالا لدور إدارات التدريب فى التنمية المهنية.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه سيتم التدريب لجميع مديرى مدارس المرحلة الابتدائية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.يتضمن التدريب إدارة البيئة المدرسية فى ظل الظروف المستجدة فى موضوع المشاركة المجتمعية، والعلاقات الخارجية، والقيادة، والإشراف التربوي، والتحفيز، والدعم فى سلوكيات متابعة وتقييم عمليات التعليم والتعلم، وبناء برامج تشاركية مع المجتمع المحلى، وشرح الكتب الدورية والقوانين المنظمة للعمل، وتوزيع المسؤوليات طبقًا للمستجدات، وتحفيز وتشجيع المعلمين على حضور التدريبات المهنية.