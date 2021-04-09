أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي المجري الصادرة اليوم الجمعة استمرار تراجع مبيعات التجزئة في المجر خلال فبراير الماضي.وقال المكتب إن مبيعات التجزئة تراجعت خلال فبراير الماضي بنسبة 5.9% سنويا بعد وضع الاختلاف في عدد أيام العمل في الاعتبار، بعد تراجع سنوي بنسبة 1.9% خلال يناير الماضي.وتراجعت مبيعات الأغذية خلال فبراير الماضي بنسبة 5ر3% سنويا في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 3.3% وتراجعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 4ر10% سنويا.