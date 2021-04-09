الإمارات: تقديم 33 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

أعلنت وزراة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تقديم 33.972 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاءها حتى الآن، بلغت 8.923.543 جرعة، بمعدل توزيع 90.22 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، تسجيل 1.875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 247.634 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 480.006 حالات منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.526 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.939 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 464.971 حالة.