الأوقاف تفتتح 3 مساجد بالإسكندرية

افتتح الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، اليوم الجمعة، عددًا من المساجد بالمحافظة، حيث تم افتتاح توسعة مسجد المراغي الكبير التابع لإدارة الرمل تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرش المسجد بمعرفة الأوقاف، وقد أدى الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة صلاة الجمعة به.كما تم افتتاح مسجد هدى الإسلام بمنطقة عبدالقادر بالعامرية وقد أدى خطبة الجمعة به الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية بحضور الشيخ عبدالرازق عبدالله مدير ادارة العامرية أول، بالإضافة إلى مسجد محمد عوض بقرية سند ١منطقة النهضة عامرية أول.كما قام الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، ومفتشي المتابعة بجولة مرورية على المساجد التابعة لإدارة شرق للوقوف على سير العمل الدعوي ومتابعة الشعائر ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.كما أدى الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الأسكندرية تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد".وتوجه الشيخ محمد خشبة بباقة من التهاني والتبريكات للشعب المصري عامة والشعب السكندري خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.كما ثمن على جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، وأثنى على التزام رواد المساجد بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.