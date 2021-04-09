استجابة للأهالي.. رصف وتطوير شوارع حي الوراق بالجيزة

بدأ حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، في تنفيذ أعمال رصف وتطوير عدد من شوارع المنطقة، استجابة لاستغاثات الأهالي.وشهدت عدد من شوارع المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية أعمال توسيع تمهيدا لبدء عملية الرصف والتطوير، خاصة شارع التل امتدادا للدائرى اتجاه عزبة الخلايفة والذي يقع فيها سوق الفاكهة والخضروات الخاص بالمنطقة.وكان قد استغاث العديد من الأهالي بسبب تهالك أرض الطريق بسبب بائعي السوق وهو ما استجابت له الجهات المعنية وحي منطقة الوراق وتوجهوا لرصف الشوارع وتطويره وأعمال التوسيع.وطالب الأهالي بضرورة الحفاظ على أعمال الصرف والتطوير خاصة بائعي سوق الفاكهة والخضار المتواجدين لتظل الارض مستوية وتجنب تكدس السيارات والمارة.