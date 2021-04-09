توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني

توزيع منهج شهر إبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله معرفة حدود المناهج الدراسية التي سيتم وضع امتحانات شهر أبريل فيها خاصة عقب إلغاء الامتحانات النهائية وسيتم تقييم الطلاب للانتقال للصف التالي من خلال امتحانات شهرية خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بسبب جائحة كورونا العالمية خاصة عقب تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس القاتل بمختلف دول العالم وظهور السلالة الجديدة المتحورة للفيروس والتي تعد أشرس من سابقتها.

ما هو موعد امتحانات شهر أبريل 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا لوضع امتحانات شهر أبريل الجاري لطلاب الصف الخامس الابتدائي والمزمع انعقادها يوم الاثنين 26 أبريل، وذلك ضمن الامتحانات الشهرية التي سيتم من خلالها تقييم أداء الطلاب عقب إلغاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني وذلك حرصا على سلامة الطلاب بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتقل بسرعة فائقة بين المواطنين خلال فترة زمنية وجيزة.





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كيفية تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إلغاء نظام الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والاكتفاء فقط باختبارات الـ 3 شهور مارس وأبريل ومايو لتقييم الطلاب والانتقال إلى الصف التالي لذلك احتل توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الخامس الإبتدائي نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني لمعرفة حدود المنهج الذي سيتم امتحانات شهر أبريل فيه.



