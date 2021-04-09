«الصحة العراقية»: تلقي تطعيم كورونا ضروري للسفر للخارج

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ عدة إجراءات مستقبلا أهمها أن تكون بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا أحد الإجراءات المطلوبة للسفر.وقالت عضو الفريق الطبي الداعم للوزارة، ربى فلاح لقناة "السومرية نيوز"، إن "هذه الخطوة ستكون عالمية لأنها تساهم بشكل كبير في منع تفشي الوباء"، مشيرة إلى أن المواطن ليس لديه الحرية بشأن أخذ اللقاح من عدمه خلال السفر.وأضافت "فلاح" أن بطاقة التلقيح ستكون مهمة أيضًا على المستوى الداخلي، وذلك للسيطرة على فيروس كورونا.