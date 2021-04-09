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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا والسفير الإماراتى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:07 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

هذا وأدى محافظ قنا والسفير الإماراتي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، استمعو  إلى الخطبة التى القاها فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف تحت عنوان " على عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد "  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك بحضور صالح السعدى المستشار بالسفارة الإماراتية بالقاهرة والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب والوفد المرافق لهم.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، والتي تقوم علي المحبة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا العربية  في العديد من المجالات، مستعرضًا مع السفير الإماراتي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة قنا، من حيث فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، موضحا أن محافظة قنا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا.

ومن جانبه عبر سفير دولة الأمارات عن سعادته بتادية الصلاة بمسجد العارف بالله عبد الرحيم القنائي الذي يتمتع بمكانة دينية وسياحية كبيرة حول العالم  تجعله من أهم المزارات الدينية السياحية  كما يعد من أكثر المساجد اتقانا في الجانب الهندسي والمعماري، مؤكدا علي مكانة مصر الكبيرة في دعم السلام ونشر معاني التسامح والاعتدال والخطاب الديني الوسطي. 

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