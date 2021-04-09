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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على أدوية ومكملات غذائية فاسدة بمخزن فى برج العرب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:07 م
أدوية
أدوية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 32595 عبوة من الأدوية المتنوعة و868 كيلوجرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية داخل مخزن بدون ترخيص منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى، داخل المخزن المشار إليه والغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 32595 عبوة من الأدوية المتنوعة و868 كيلوجرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية "جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام"، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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