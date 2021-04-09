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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 950 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:04 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 814 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و136 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 188100حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 11349 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1792416 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 19242 حالة.

وسجلت قطر حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 324 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 533 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 168534 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 28916 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 1041632 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

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