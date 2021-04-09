«حلمي»: إنشاء مستودعات للأخشاب شرق القناة يحول مصر إلى مركز عالمي

طالبت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بضرورة إقامة مراكز لوجيستية ومستودعات بشرق قناة السويس، مشيرة إلى أن ذلك سيجعل مصر تجمع لاستيراد وتجارة الخشب الخام على مستوى العالم.وقال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن أسعار الخشب الخام، تشهد زيادة كبيرة بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب عليه.وأضاف "حلمي"، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن إنشاء مثل تلك المستودعات والمراكز اللوجيستية يؤدي لتوافر الخشب بشكل دائم، وانخفاض الأسعار، ما ينعكس بالإيجاب على صناعة الأثاثوتابع "علاوة على أن وجود هذه المراكز اللوجيستية يُعزز من أن تصبح مصر مركزًا لتجارة الأخشاب حول العالم، مثلما هو الأمر في بلجيكا التي أصبحت تجمع تجاري لبيع وتجارة الأخشاب عالميًا".وأضاف: أن «هناك مساعي للتعاقد على غابات في إفريقيا توفر لنا الخام باسعار رخيصة، وربط ذلك بإنشاء المستودعات، ما يساعد في ضبط أسعار الخام وتوافره».