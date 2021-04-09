رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفد فنى أردنى يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:02 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
طباعة
زار وفد من مهرجان "ليالي المسرح الحر" بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ويضم الفنانة القديرة أمل الدباس، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان القديرعلي العليان مديره، والفنان حسين طوبيشات.

كان في استقبال الفنانين الأردنيين فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الوفد الأردني كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية بين المهرجانين والتعاون المسرحي في الدورات المقبلة لكل منهما.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كرم في دورته الماضية النجمة حنان مطاوع والنجم المسرحي الكوميدي بيومي فؤاد وانطلقت الدورة باسم الراحلة القديرة سناء جميل التي خصص لها إصدارا جديدا كتبه الدكتور مصطفي سليم وأقيم لها ندوة بحضور سيدة المسرح العربي.

المهرجان يراسه شرفيا سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح، وستنطلق دورته السادسة في نوفمبر 2021 بشرم الشيخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

مكتبة مصر الجديدة فى التصفيات النهائية من المشروع الوطنى للقراءة

مثقفون في ختام «مئوية عكاشة»: عالم موسوعي يصعب تصنيفه

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية