وفد فنى أردنى يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

زار وفد من مهرجان "ليالي المسرح الحر" بالمملكة الأردنية الهاشمية، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ويضم الفنانة القديرة أمل الدباس، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنان القديرعلي العليان مديره، والفنان حسين طوبيشات.كان في استقبال الفنانين الأردنيين فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة الوفد الأردني كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية بين المهرجانين والتعاون المسرحي في الدورات المقبلة لكل منهما.مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كرم في دورته الماضية النجمة حنان مطاوع والنجم المسرحي الكوميدي بيومي فؤاد وانطلقت الدورة باسم الراحلة القديرة سناء جميل التي خصص لها إصدارا جديدا كتبه الدكتور مصطفي سليم وأقيم لها ندوة بحضور سيدة المسرح العربي.المهرجان يراسه شرفيا سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، الهيئة الدولية للمسرح، وستنطلق دورته السادسة في نوفمبر 2021 بشرم الشيخ.