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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: إرادة مصرية غير مسبوقة في التعاون الإفريقي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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انطلقت فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي للزراعة بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، مساء أمس، برعاية السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي يعقد أيضا افتراضيا بالتزامن ومع العديد من منصات التواصل، ويأتي هذا المؤتمر تحت عنوان "الرؤية المستقبلية للزراعة الإفريقية ودورها في دعم اتفاقية التجارة البينية وتعزيز التنمية" والذي يُنظم بالتعاون بين اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة وبين جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمته خلال المؤتمر، إن مصر لديها إرادة غير مسبوقة في التعاون الإفريقي، لانعكاس ذلك على حالة الرضا بين شعوب القارة في إطار خدمة المصالح المشتركة من خلال مشروعات استثمارية عملاقة تخدم العلاقات وتحقق طموحات الشعوب، موضحا أن هذا المؤتمر يستهدف دعم العمل الإفريقي المشترك من خلال ٢٢ محورا في مجال الزراعة والاستثمار ومناخ الأعمال والاقتصاد والتجارة.

وأضاف «الشرقاوي»، أن الزراعة تعد واحدًا من أهم هذه المحاور لا سيما أن إفريقيا قارة بها ٦٠٪ من مساحة الأرض الصالحة للزراعة عالميا وبها أكثر من ٨٠٪ من الأيدي العاملة زراعيا، وان تحقيق الأمن الغذائي الإفريقي هو الجسر الأساسي الذي يتم بناء عليه محاور التنمية المستدامة الحقيقية في القارة.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أن اقتصاد العالم قبل كورونا واجه مشاكل عديدة وكان علينا أن نفطن إلى ما يتم حولنا في القارة، من تصارع القوي العظمي اقتصاديا للتوغل في القارة، ثم جاءت أزمة جائحة كورونا لتعمق جراح الاقتصاد العالمي، الأمر الذي بات فيه العمل الإفريقي المشترك والتعاون الجاد مع الإخوة الأفارقة أمرًا حتميًا لا خيار فيه.

وأكد «الشرقاوي» أننا وجدنا أن هناك إرادة حقيقية واضحة داخل الإدارة المصرية بالعمل والتعاون وتفعيل العديد من الاتفاقيات مع الأشقاء الأفارقة، وهذا دفعنا أن نسعى من خلال هذه الجمعية إلى أن نشكل نموذجًا للقوي الناعمة في القارة مع الأشقاء الأفارقة في مجتمع المال والأعمال في القارة.

وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على أن هذه الخطوات العملية لكي نساهم معا في تذليل الصعاب والوصول إلى حلول ناجزة فاعلة تقفز بالاقتصاد الإفريقي وللتبادل التجاري البيني قفزات قوية، وتتغلب على التحديات التقليدية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال النقل والمناطق اللوجستية والتدريب وإدخال التكنولوجيا في الزراعة والصناعة، وكذلك البنوك والمصارف الإفريقية وانتشارها في دول إفريقيا لدعم حركة التجارة وتسهيل المعاملات المالية اللازمة لذلك بما يمكن الشعوب من دعم خطوات التعاون المشتركة بين الدول الإفريقية.

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