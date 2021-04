دعت لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية تدعو إلى تطوير بروتوكولات السفر المنسقة وتمويل بقاء السياحة.جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراض التاسع للجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية Global Tourism Crisis Committee الذي تم عقده اليوم لطرح حلولًا لأكبر التحديات التي تعترض طريق عودة السفر الدولي.وقال مارجريتيس شيناس Margaritis Schinas نائب رئيس المفوضية الأوروبية أثناء الاجتماع: "يمكننا أن نجعل صيف 2021 بداية حقبة ما بعد الجائحة، حقبة أكثر أمانا واستدامة ومرونة وازدهارا. قطاع السياحة يمكن وينبغي أن يكون في طليعة جهودنا لكي يقود انتعاش الاقتصاد الأوروبي والعالمي".وأضاف أن العمل الجاري لزيادة ثقة المستهلك في السياحة، التي تضررت بالفعل بسبب القضايا المتعلقة بإلغاء واسترداد خدمات السفر، مشيرا إلى ترحيب المفوضية الأوروبية بجهود منظمة السياحة العالمية لتطوير المدونة الدولية لحماية السائحين، وجهودها ومبادراتها من أجل استعادة الثقة في السفر الدولي.وشاركت المملكة العربية السعودية في استضافة هذا الاجتماع الافتراضي وقال أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي في افتتاح الجلسة: "تتعاون المملكة العربية السعودية مع الشركاء في القطاعين العام والخاص على الصعيدين الإقليمي والعالمي لتسريع استئناف السفر الدولي.. السفر السلس هو الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المسافرين وشركات السياحة، والتي ستكون في النهاية محركات انتعاش القطاع".وخلال الاجتماع، أيدت اللجنة كارت السفر الأخضر الرقمي المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي كمثال على البروتوكولات المشتركة للمناطق الأخرى لاتباعها.تضم اللجنة عدد من الخبراء والقيادات السياسية والعديد من المنظمات الدولية بما فيها وكالات الأمم المتحدة لمنظمة السياحة العالمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص أصدرت بعض التوصيات والتي تركز على أربعة محاور أساسية هي:- استئناف السفر الآمن عبر الحدود؛- الترويج للسفر الآمن في جميع نقاط الرحلة السياحية؛- توفير السيولة للشركات السياحية وحماية الوظائف؛- استعادة الثقة في السفر.وتهدف توصيات اللجنة لتسريع التعافي شملت على أهمية إسناد السياسات إلى لوائح الصحة والطيران الدولية الحالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO وكذا اللوائح الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وعلى وجه الخصوص توجيهات "إقلاع الطائرات Take Off'' وعمل فرقة العمل المعنية بإنعاش الطيران المدني (CART). كما تدعو التوصيات إلى إنشاء ممرات للصحة العامة، وتنفيذ حلول صحية رقمية وتطوير نظام "إشارات مرور Traffic-Light System" مشترك كإطار إدارة مخاطر يمكن التعرف عليه.