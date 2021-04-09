أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية يُلقون عظاتهم الأسبوعية مساء اليوم

يترأس عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عظاتهم الأسبوعية، مساء اليوم الجمعة، إذ يلقي الأنبا بولا مطران عظتة بمقر مطرانية طنطا.أما الأنبا أغاثون أسقف مغاغة فيلقي، مساء اليوم، عظتة الأسبوعية بمقر مطرانية مغاغة للأقباط الأرثوذكس.وتتخذ الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.