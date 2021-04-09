تعليم الغربية يستمر فى تنفيذ خطة تطهير ديوان المديرية

قامت لجنة التطهير بمديرية العربية والتعليم بالغربية، اليوم الجمعة، باستكمال تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتي تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك برعاية وحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.وشمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى دورات المياه والمرافق، وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة.يأتي ذلك في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مديرية التربية والتعليم بالغربية، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.