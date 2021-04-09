«الحقوقيات المصريات» تناقش مقترح قانون مكافحة زواج الأطفال

عقدت جمعية الحقوقيات المصريات (AEFL)، ورشة متخصصة لمناقشة مقترح قانون مكافحة زواج الأطفال بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن.تأتى الورشة في إطار أنشطة مشروع (حشد جهود المجتمع المصري ضد الزواج المبكر) والذي يهدف إلى منع الزواج المبكر عن طريق تحسين المناخ القانوني وزيادة وعي المجتمع.وقالت رابحه فتحى رئيس الجمعية إن هناك حالة من الفراغ التشريعي فيما يتعلق بوجود نص عقابي، يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير، وهو ما خلا منه قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دونما وجود نص علي معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج.شارك في اللقاء 22 من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، نقيب المأذونين، ممثلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، ممثلى أحزاب سياسية، عدد من الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل، فضلًا عن عـدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والإعلاميين والشخصيات العامة، وأداره عبد الناصر قنديل.في نهاية الورشة، تبنت مرثا محروس، وأحمد بلال عضوا مجلس النواب مقترح مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال الذى تمت مناقشته، وعرضه على البرلمان لمناقشته.