وزيرة البيئة تطلق خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية من محمية رأس محمد

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ فى إطار جهود وزارة البيئة لتطوير المحميات وإدراتها وفق النظم العالمية لتعظيم الاستفادة منها مع الحفاظ على استدامة مواردها وتنوعها البيولوجى بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن المحافظة وذلك بمقر مركز زوار محمية رأس محمد.وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود اللواء خالد فوده فى تشكيل اللجنه الخاصة بالإدارة البيئية للأنشطة البحرية منذ أربع سنوات وحرصه على تجميع كافة الأطراف المعنية وتحديد الأدوار والمسئوليات من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية والتى تزخر بها محافظة جنوب سيناء.وشددت وزيرة البيئة على أهمية خطة الإدارة البيئية برأس محمد وشرم الشيخ فى دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة شركاء العمل البيئى بما يحقق استدامة الموارد الطبيعية.كما أشاد اللواء خالد فودة بدور الوزارة فى حماية البيئة مؤكدا على استعداده التام للتعاون مع الوزارة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى وخاصة ان محافظة جنوب سيناء تضم العديد من المحميات الطبيعية.جدير بالذكر أن خطة إدارة الانشطة البحرية تهدف إلى إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية لتقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية مع إعداد خرائط حساسية بيئية بالاضافة الى دراسة الطاقة الاستيعابية وأنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء لحماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها وبما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية علاوة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد من خلال تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية وتدارك العشوائية والتضارب في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي.كما تم تصنيف الأنشطة البحرية الترفيهية وفق خطة الإدارة البيئية الى غوص متقدم وغوص مبتدئين مؤهلين وتدريب غوص كذلك غوص ابتدائي "إنترو" وسنوركلينج وجلاس بوت بالاضافة الى ألعاب مائية بلنش سريع - مجرورة على سطح الماء وألعاب مائية بلنش سریع - باراسیلینج علاوة على ألعاب مائية شاطئية بدون آلة.كما تشمل الخطة تحديد التعليمات التنظيمية والجهات المختصة وبرامج خاصة بالإعلام والتوعية والتدريب كذلك برنامج تركيب وصيانة الشمندورات رباط اللنشات السياحية بالمواقع بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية اللازمة.