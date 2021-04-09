مصرع مدرس وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب حائط منزل

لقي مدرس مصرعه بينما أصيب شقيقه، اليوم الجمعة، في مشاجرة بين أبناء عمومتهم بسبب خلافات على ملكية حائط منزل، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، بناحية مشطا دائرة مركز شرطة طما شمالي سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بناحية مشطا، ووجود متوفي ومصاب.تبين وفاة، عبد الرحيم عبد العاطي ٥٥ عامًا، مدرس، وإصابة شقيقه عامل بجرح بفروة الرأس، ويقيمان بناحية مشطا دائرة المركز.وتبين من المعاينة الأولية نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بسبب خلاف علي ملكية حائط منزل بينهما.وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي طما المركزي، والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.