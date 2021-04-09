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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: تجهيز 10 معارض «أهلًا رمضان» طوال شهر رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:53 م
جريدة الدستور
قنا: اسلام البكري
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أنهت محافظة قنا كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بتجهيز 10 معارض "أهلا رمضان" في جميع مراكز المحافظة لطرح السلع الرمضانية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق لرفع المعاناةعن كاهل المواطنين.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة يقومون بشن حملات مكثفة بشكل يومى تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بمراقبة الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية ومناسبة لجميع الفئات، وضبط المخالفين.

وأضاف الداودي أنه تم توفير متطلبات شهر رمضان الكريم من "اللحوم، الدواجن، الياميش، التمور"، بأسعار تنافسية وتحت إشراف الجهات الرقابية، بالإضافة إلى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا للعمل وفقًا لحصة الدقيق المدعم الخاصة به، كما يتم المرور والتفتيش على كافة المخابز البلدية لضمان إنتاج الدقيق خبزًا وبيعه بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إضافة إلى متابعة أرصدة تلك المخابز أولًا بأول.

هذا ووجه محافظ قنا تفعيل دور غرف العمليات علي مستوى مراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل علي حلها بشكل فوري وسريع.

وتابع محافظ قنا بأنه تم تكليف رؤساء الوحدة المحلية للمراكز والمدن والقرى بالتأكد من حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات تطبيقا لحزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية مع تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها وفي حال الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه مع مضاعفة الرقابة لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فورى.

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