«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد والرياح نشطة.كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20 % تقريبا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا، وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 21 13الاسكندرية 18 14وادى النطرون 20 13طنطا 20 13شبين الكوم 20 13دمنهور 19 14بلطيم 19 14مطروح 18 12السلوم 17 10سيوة 20 09بورسعيد 19 14دمياط 19 14الزقازيق 21 14المنصورة 20 13الاسماعيلية 22 12السويس 23 14العريش 19 12رفح 18 11رأس سدر 24 14نخل 20 08نويبع 24 16طابا 20 10كاترين 19 04الطور 23 15شرم الشيخ 25 17الغردقة 26 16مرسى علم 25 18الفيوم 22 14بنى سويف 22 15المنيا 22 15أسيوط 23 14سوهاج 24 14قنا 26 15الأقصر 28 15أسوان 30 16إدفو 29 15أبوسمبل 30 17الوادى الجديد 27 14شلاتين 30 20أبورماد 28 19حلايب 29 21رأس حدربة 28 20