«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:52 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء والصعيد والرياح نشطة.
كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20 % تقريبا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا، وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الاسكندرية 18 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 14
بلطيم 19 14
مطروح 18 12
السلوم 17 10
سيوة 20 09
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 12
السويس 23 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 24 14
نخل 20 08
نويبع 24 16
طابا 20 10
كاترين 19 04
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 18
الفيوم 22 14
بنى سويف 22 15
المنيا 22 15
أسيوط 23 14
سوهاج 24 14
قنا 26 15
الأقصر 28 15
أسوان 30 16
إدفو 29 15
أبوسمبل 30 17
الوادى الجديد 27 14
شلاتين 30 20
أبورماد 28 19
حلايب 29 21
رأس حدربة 28 20
كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس ليلا - بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20 % تقريبا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا، وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه من أربع أمتار إلى ست أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
الاسكندرية 18 14
وادى النطرون 20 13
طنطا 20 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 14
بلطيم 19 14
مطروح 18 12
السلوم 17 10
سيوة 20 09
بورسعيد 19 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الاسماعيلية 22 12
السويس 23 14
العريش 19 12
رفح 18 11
رأس سدر 24 14
نخل 20 08
نويبع 24 16
طابا 20 10
كاترين 19 04
الطور 23 15
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 26 16
مرسى علم 25 18
الفيوم 22 14
بنى سويف 22 15
المنيا 22 15
أسيوط 23 14
سوهاج 24 14
قنا 26 15
الأقصر 28 15
أسوان 30 16
إدفو 29 15
أبوسمبل 30 17
الوادى الجديد 27 14
شلاتين 30 20
أبورماد 28 19
حلايب 29 21
رأس حدربة 28 20