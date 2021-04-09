محافظ قنا: حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد طوال شهر رمضان

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن انطلاق أكبر حملة تعقيم وتنظيف المساجد على مستوى مراكز المحافظة التسعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.وأضاف الداودي بأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن مديرية أوقاف قنا لا تدخر وسعا في خدمة بيوت الله عزّ وجل، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرّتها وزارة الأوقاف أهمها ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، ألا تتجاوز صلاة التراويح مدة نصف ساعة، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة مباشرة.ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله عزّ وجل شرف لنا جميعَا، مضيفا أن مديرية الأوقاف بدأت منذ الأمس في تطهير المساجد بكافة أنحاء المحافظة وسوف تستمر أعمال التطهير والتعقيم يوميا حتى نهاية الشهر الكريم سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر واهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.