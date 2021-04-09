رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد طوال شهر رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:52 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن انطلاق أكبر حملة تعقيم وتنظيف المساجد على مستوى مراكز المحافظة التسعة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

وأضاف الداودي بأن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل لمواجهة الوباء وطريق من طرق النجاة، وأن مديرية أوقاف قنا لا تدخر وسعا في خدمة بيوت الله عزّ وجل، وتعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية التى أقرّتها وزارة الأوقاف أهمها ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، ألا تتجاوز صلاة التراويح مدة نصف ساعة، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة مباشرة.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف أن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة، وأن خدمة بيوت الله عزّ وجل شرف لنا جميعَا، مضيفا أن مديرية الأوقاف بدأت منذ الأمس في تطهير المساجد بكافة أنحاء المحافظة وسوف تستمر أعمال التطهير والتعقيم يوميا حتى نهاية الشهر الكريم سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر واهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.

موضوعات متعلقة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

«الأرصاد»: طقس الغد لطيف في القاهرة الكبرى ومائل للبرودة بالسواحل الشمالية

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
السهولة والصعوبة
بسنت حسن
القومية المصرية
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
المزيد

الثقافة

فى ذكرى فؤاد خليل..«ستمونى» صانع البهجة الذى مات كمدا

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر