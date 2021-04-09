«رجال الأعمال»: الإصلاح الاقتصادي يُسهم في تخفيف تداعيات كورونا

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة خلال السنوات الماضية؛ ساهمت في التخفيف من حدة الآثار السلبية والناتجة عن فيروس كورونا، والذى أثر على اقتصاديات العالم أجمع.وقال «عيسى»، في تصريحات لــ"الدستور"، إن الجمعية بها لجان كثيرة ومتعددة مختصة في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية، وهذا يؤهلها إلى قدرة أعضاءها وأصحاب الشركات تأهيل واعمار العراق في جميع القطاعات وليس قطاعًا واحدًا فقط.ولفت إلى أن الهدف من انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن خلال الأسابيع الماضية؛ هو زيادة الاستثمارات الأردنية في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.