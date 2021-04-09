«أنا والعرافة» يعيد بسمة وهبه لشاشة المحور في رمضان

تستعد الإعلامية بسمة وهبة لتقديم برنامج "أنا والعرافة" على قناة المحور في شهر رمضان.كانت القناة طرح البرومو، ويتضح أن العرافة ستكون شخصية مجهولة غير ظاهرة الوجه على غرار ما قدمته "وهبه" في "شيخ الحارة".كانت الإعلامية اعتذرت عن تقديم برنامج "قنديل أم هاشم"، الذي كان مقررا انطلاقه على شاشة قناة الحياة خلال الفترة المقبلة وينتمي لبرامج الهارد توك.ويرجع السبب الرئيسي لاعتذار بسمة وهبة عن البرنامج هو انطلاق برنامج "يوم ليك" للإعلامية سمر يسري والذي يتشابه في محتواه مع فورمات برنامجها، لذا فضلت الاعتذار رغم تسجيل أكثر من حلقة.