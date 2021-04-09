اليونان تؤكد دعمها انضمام صربيا ودول الجنوب إلى الاتحاد الأوروبي

اتفقت صربيا واليونان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية واستمرار دعم اليونان لانضمام الصرب إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار خطة توسيعه والعمل على بناء شراكة استراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة جنوب شرق أوروبا.جاء ذلك في ختام مباحثات أجراها وزير خارجية اليونان نيكوس دينياس فى بلجراد بدأت الأربعاء الماضي، واختتمت اليوم بصدور بيان عن الرئاسة الصربية حول استقبال الرئيس الصربي اليكسندر فوكيك لوزير خارجية اليونان، واستعراضهما لمجمل القضايات الإقليمية في منطقة البلقان والتعاون في مكافحة كورونا.ونقلت وكالة تانيوج الرسمية للأنباء عن الرئيس الصربي قوله إن العلاقات بين صربيا واليونان باتت تتخذ منحنيا صاعدا، مؤكدا سعى صربيا إلى تطويرها إلى مستوى " الشراكة الاستراتيجية " حيث اليونان تعد احد اكبر المستثمرين الأوروبيين في اقتصاد الصرب بما قيمته 2ر2 مليار يورو في مختلف قطاعات الاستثمار والانتاج.كما تمخضت زيارة وزير خارجية اليونان إلى بلجراد عن اتفاق بإعادة تفعيل مجلس التعاون الأعلى بين اليونان وصربيا والإعداد لعقد دور الانعقاد الرابع له الشهر القادم بعد تعثر أعماله بسبب كورونا.وقال وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات لتأنيوج " انضمام دول جنوب شرق أوروبا في الاتحاد الأوروبى هو الضمانة الوحيدة لاستقرار الإقليم هذا ما نحن على قناعة به في اليونان وهذا هو ما نعمل على انجازه ونؤكد دعم اليونان الكامل لمطلب جمهورية الصرب بالانضمام الى الاتحاد الاوروبى".