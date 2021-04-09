افتتاح 16 مسجدًا جديدًا بالبحيرة بـ40 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد،مشيرًا إلى انه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 195 مسجد تجاوزت تكلفتها 330 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنه أداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بقرية كفر سلامون بمركز كوم حماده والمقام على مساحة 420 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون و520 ألف وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد" أننا على عتبات هذا الشهر الكريم يجب علينا أن نستقبله بقلوب مخلصة تجمع بين الأمل والرجاء في عفو الله تعالي وكرمه ومغفرته، فلله (عز وجل) في هذا الشهر المبارك منح وتجليات علي عباده فعلينا أن نستشعر هذا الفضل وان نحسن استقبال شهر رمضان المبارك واغتنامه بالتوبة النصوح الصادقه التي تطهر القلوب وتصلح النفوس وتمحو الذنوب.يأتى ذلك بالتزامن مع افتتاح 15 مسجدا جديدا آخر بنطاق مراكز دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار وحوش عيسى والمحمودية وكوم حمادة بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون و270 ألف جنيه وهى، مسجد الرحمن بقرية الكاتب بدمنهور شرق والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 410 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد تميم بقرية دهشور بدمنهور شرق والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 118 م بتكلفة مليون و200 الف جنيه،و مسجد الكفراوي الشرقي بقرية الصفاصيف بدمنهور غرب والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 266م بتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد الصفا القبلي بقرية نديبة بدمنهور غرب والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 213 م وبتكلفه إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد يحيي حمد بقرية نديبة بدمنهور غرب والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 200 م وبتكلفة إجمالية مليون و800 الف جنيه.كما تم مسجد كوم العبد بقرية بطورس بأبو حمص أول والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 400 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 الف جنيه، ومسجد أبو عريبة بقرية بطورس بأبو حمص أول والمقام بالجهود الذاتية باشراف وزارة الأوقاف على مساحة 250 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الإخلاص مدخل كفر الدوار أول والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 325 م وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، ومسجد أنس ابن مالك بقرية بردلة الطريق السريع بكفر الدوار أول والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 260 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد عباد الرحمن بقرية الملقة تبع التمامة بولين بكفر الدوار ثان والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 560 م وبتكلفة إجمالية مليون و800 الف جنيه، ومسجد ابو مشحوت بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى أول والقمام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 195 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الرحمن الرحيم بقرية الجنابهه بحوش عيسى أول والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 206 م وبتكلفه إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الفرقان بقرية العطف الجديدة بالمحمودية والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 575 م وبتكلفة إجمالية 3 ملايين و450 ألف جنيه، ومسجد التوبة الشرقي بقرية كفر غرين بكوم حمادة والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 589م وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ومسجد أبو نعيجة بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 387 م وبتكلفة إجمالية 2 مليون و500 الف جنيه.هذا وقد تم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.