سنغافورة وأمريكا تتفقان على إحياء حركة الطيران الدولي وسط جائحة كورونا

أعلنت سنغافورة والولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنهما سيعملان على تعميق سبل التعاون الثنائي في قطاع النقل وسيعملان سويًا في مجالات من بينها إنعاش حركة السفر الدولي بطريقة آمنة وسط جائحة فيروس كورونا.وقالت وزارتا النقل في سنغافورة والولايات المتحدة، في بيان مشترك أوردته صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، أن البلدين سيقومان أيضًا بتعزيز التعاون في منظمات متعددة الأطراف مثل منظمة الطيران المدني الدولية.وأضاف البيان أنه من المقرر أن تستغل واشنطن وسنغافورة التعاون الممتاز الذي أقيم على مر السنين من جانب هيئات ومسئولين من كلا الجانبين، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات في نظم النقل الحضري.وأشارت الصحيفة إلى أن سنغافورة ستسمح بالسفر الخاص باتحاد النقل الجوي الدولي اعتبارًا من الأول من مايو المقبل حيث سيتمكن المسافرون من تقديم اختباراتهم الخاصة بالكشف عن الإصابة بكورونا لشركة الطيران قبل مغادرة بلادهم.يشار إلى أنه لا توجد قيود مفروضة على المسافرين المتجهين من أمريكا إلى سنغافورة باستثناء إجراء اختبارات كورونا لدى الوصول والعزل الذاتي حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس.