بعد اتصال ميركل.. «الكرملين»: روسيا لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها

قال متحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، بعد اتصال هاتفي طلبت خلاله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنهاء الحشد العسكري بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، إن من حق روسيا تحريك قواتها على أراضيها بالطريقة التي تحلو لها.وأضاف المتحدث ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي بالهاتف، أن "الوضع في شرق أوكرانيا مضطرب للغاية مما ينطوي على مخاطر عمليات قتالية على أوسع نطاق".