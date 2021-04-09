«المهندسين» تحتفى باختيار صباح مشالى ضمن أفضل 4 مهندسات عالميًا

أعربت نقابة المهندسين المصرية عن فخرها واعتزازها باختيار المهندسة صباح مشالي رئيس لجنة المهندسات وعضو المجلس الأعلى للنقابة ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام ٢٠٢٠ من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO).وثمن المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر هذا التكريم لافتا إلى أن اختيار صباح مشالي إنجاز عالمي يحسب لكل المهندسات المصريات ويؤكد أن المهندسة المصرية قادرة علي المنافسة عالميا وهو وضع المراة المصرية في كل المجالات خلال الفترة الحالية خاصة بعدما اتاحت الدولة لها الفرصة لاثبات ذاتها واصبحت تمثل في كل مناحي المجتمع المصري.وأثناء تكريمها اعربت المهندسة صباح مشالي عن خالص اعتزازها لكونها جزء من هذه المراسم وهذا الحدث العظيم.وتقدمت بالشكر بالنيابة عنها وعن كل المهندسات في العالم،للاتحاد العالمي للتنظيم الهندسي واليونيسكو.وأعربت عن خالص شكرها لنقابة المهندسين المصرية لترشيحها لهذه الجائزة القيمة ولدعمها والجهد الذي بذلته ولاعطائها الفرصة لتكون جزء من هذا الحدث العالمي.كانت مشالي قد اختيرت في عام ٢٠١٨ ضمن افضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة.تشغل مشالي حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.تخرجت مشالي من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام ١٩٨٦ شعبة كهرباء وبعد تخرجها التحقت للعمل بهيئة كهرباء مصر المركز القومي للتحكم فى الطاقة عام ١٩٨٩ درست مشالي ايضا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.وتخرجت منها عام ٢٠٠٢ وكذا جامعة هارفارد الأمريكية "برنامج إعداد القيادات التنفيذية" بالشرق الاوسط عام ٢٠٠٣.شغلت مشالي عدة مناصب منها مساعد وزير الكهرباء والطاقة كما شغلت العديد من المناصب بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة كان آخرها وكيل وزارة اول لتطوير الأداء والاتصال السياسي وذلك من عام ٢٠١٢ الي ٢٠١٩.وتشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك منذ عام ٢٠١٩ كما تشغل منصب نائب رئيس رابطة مشغلي شبكات نقل الكهرباء بدول حوض البحر الأبيض المتوسط.بالإضافة إلي ذلك تشغل مشالي عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية، منها عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وكذا مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال إفريقيا بالمنظمة الإفريقية للمواصفات الكهروتقنية.