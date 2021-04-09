«مقومات العمل في مجال الإعلام» ندوة بألسن عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية، ندوة بعنوان "مقومات العمل في مجال الإعلام".وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رانيا عادل، رئيس قسم اللغة الفرنسية، ود.نهلة راحيل، مدير وحدة متابعة الخريجين بالكلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في تمام السابعة من مساء غد السبت.وأوضحت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تأتي في إطار تزويد الطلاب بمهارات سوق العمل في مختلف المجالات، ويحاضر بالندوة أ.منى فريد، رئيس قسم التنفيذ بالبرنامج الفرنسي والبرنامج الأوروبي المحلي.كما أكدت صفوت أن الكلية حريصة على تفعيل عملية التواصل مع المؤسسات الإعلامية، والعمل على تأهيل وإعداد الطلبة والخريجين الجدد بما يتلاءم ومتطلبات العمل في هذا المجال.