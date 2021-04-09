4 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 4 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، حيث تعقد اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم توفير اعتماد مالى لشراء قطع أراضى لمحطات رفع بالقرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتغيير شكل الريف المصرى مما يتسبب فى تأخير تنفيذ بعض هذه المشروعات المتعلقة بالصرف الصحى.وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد أيضا لمناقشة طلب إحاطة بشأن عدم الإخطار بحجم الاعتمادات المالية والميزانيات الواردة لمحافظة الدقهلية.ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة الاجتماع الثالث يوم الإثنين لمناقشة طلبى الإحاطة بشأن نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية التى أعلنت عنها وزارة المالية بخصوص حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب، ووجود خلل بالنظام الإلكترونى لمسابقة تعيين مصلحة الضرائب بالإعلان رقم 2 لسنة 2020 والتى بدورها أثرت بشكل مباشر على نتيجة المسابقة.وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المُقبل يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة بشأن مطالبة مصلحة الضرائب من خلال الموقع الإلكترونى لهم لعدد كبير من القائمين على الجمعيات الأهلية بضرورة إدخال رقم البطاقة الضريبية والتى أعفاها القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلی.