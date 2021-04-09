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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظيفة عامل شبكات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:59 م
لجنة التقييم بشركة
لجنة التقييم بشركة مياه الشرب
محمد إبراهيم
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اختتمت لجنة التقييم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أعمالها لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة عامل شبكات شفويًا، وذلك بعد اجتياز الاختبارات التحريرية بنسبة نجاح 70% فأكثر، وطبقًا للشروط العامة للإعلان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمى.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن جميع أعمال التقييم تتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة، فيما بينهم في إطار الشروط المعلنة بكل حيادية وموضوعية بعيدًا عن التحيز والمحاباة.

ونوه أن الشركة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتباع كل تعليمات الوقاية من أعمال تعقيم والالتزام بارتداء الأقنعة الواقية والحفاظ على مسافات التباعد وقياس درجات الحرارة لكل المتقدمين.

ووجه خالد الشكر لأعضاء لجنة التقييم على الجهد المبذول وانتقاء أفضل العناصر بموضوعية، وفقًا لمعايير الكفاءة.

وكانت اللجنة قد ضمت ضمن أعضائها كلا من الدكتور هشام عفيفي، رئيس القطاع المالي والتجاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والأستاذ عمرو الماحي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والإسكندرية والبحيرة، وعدد من القيادات بالشركة القابضة بالفيديوكونفراس.
مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظيفة عامل شبكات
مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظيفة عامل شبكات
مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظيفة عامل شبكات
مياه مطروح: لجنة لتقييم المتقدمين لوظيفة عامل شبكات

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