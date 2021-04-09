بـ «البوسترات».. الخريطة الكاملة لراديو مصر في رمضان

تشهد محطة راديو مصر خلال الموسم الرمضاني المقبل، منافسة كبيرة في برامجها ومسلسلاتها الإذاعية طوال الشهر الكريم وفي التقرير التالي ترصد" الدستور" الخريطة الكاملة للمحطة من مسلسلات وبرامج.• المسلسلات- مسلسل "الصحبجية" بطولة حجاج عبد العظيم، وميرنا وليد.- مسلسل "غرام واكصدام" بطولة يسرا اللوزي وياسر فرج، من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، وإنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.- مسلسل "بالشقلوب" بطولة بيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومارتينا عادل، تأليف أيمن فتيحة، وإخراج إيهاب منير.- مسلسل "تيته وأنعام" بطولة أنعام سالوسة، وحسن عبد الفتاح، وإخراج علي مصليحي، وتأليف أيمن فتيحة.• البرامج:- برنامج "خط الخير" تقديم الدكتور عمرو الليثي، إنتاج شركة راديو وان.- برنامج "جيل وجيل" تقديم فريدة الشوباشي، وحمدي صلاح، إنتاج هبة الهواري شركة انتروميديا.- برنامج "من القلب للعقل" تقديم رجائي عطية.- برنامج "فاضل ساعتين" تقديم شريف باهر.- برنامج" رمضان كريم" تقديم كريم الحسيني.- برنامج" الفطار على النار" تقديم بسمة سعيد.- برنامج" الخيمة" يتناوب على تقديمه أبناء راديو مصر، يبث كل خميس على الهواء مباشرة، ولقاءات فنية ثقافية.- برنامج" فاكر ولا ناسي" تقديم وفاء شهبور.- برنامج" وافعلوا الخير " تقديم سعد الدين الهلالي.- رنامج" عيادة مصر" تقديم نسرين عكاشة، وسارة عبد الباري.- برنامج "ما وراء الكمامة" تقديم راندا الهادي.- برنامج "فينا الخير" تقديم منة المصري.- برنامج "أيام في رمضان" تقديم رامي سعد.- برنامج "شوف يا إكسلانس" تقديم كريم كوجاك.- برنامج " مدد بلا عدد" تقديم أحمد منتصر.- برنامج "فادعوه بها" تقديم سامح رجب.- برنامج "بهم نهتدي" تقديم علياء الملاح.- برنامج" ورتل" تقديم محمد عبد العليم.- برنامج "بلسان نبي" تقديم أحمد الموجي.- برنامج "بداية صح" تقديم محمد بركة.- برنامج "افيدونا" تقديم حازم البهواشي.- برنامج "طلعت شمس النهاردة" تقديم دينا صلاح الدين.- برنامج "اصحى للدنيا" تقديم نشوى الحوفي، ولبنى فوزي، وأحمد منتصر.- برنامج "عربيتي" تقديم هشام الزيني، إنتاج شركة راديو وان.- برنامج ذكريات عمار.