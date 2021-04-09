السيطرة على حريق بمنزل فى أسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق نشب في حوش أحد المنازل وامتد إلى منزل آخر مجاور.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا، من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق في أحد المنازل بدائرة مركز المنشأة.وتبين بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، نشوب الحريق فى حوش منزل يمتلكه "م.ع." (42 عامًا) عامل، وامتدت النيران إلى منزل أخيه المجاور.وتمكنت سيارة إطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.وكشفت المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، من التوصيلات العشوائية، وأسفر الحادث عن احتراق المنقولات المنزلية، وكمية من الغلال وأفلاق النخيل.تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.