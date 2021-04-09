قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:39 م
ريم محمود _ اسراء جمالطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.
د أماني أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
د أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.
د أماني أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
د أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.