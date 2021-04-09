قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.وجاءت التعيينات على النحو التالي:د محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.د أماني أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.د أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.