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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:39 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
ريم محمود _ اسراء جمال
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د محمد سعيد أبوالغار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع والبيئة.
د أماني أسامة كامل، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
د أسامة إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنصورة.

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