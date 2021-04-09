محافظ بنى سويف: الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ1350 مواطنا خلال يومين

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بجزيرة أبوصالح مركز ناصر على مدار "الأربعاء والخميس مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات، حيث تم الكشف على 1358 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 62- معمل طفيليات 28 - حالات الأشعة 25- استصدار 2 قرار نفقة دولة - تحويل عدد 30حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 45 حالة.وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 87 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.وأكد وكيل وزارة الصحة أن تلك القوافل تشهد دعمًا نوعيًا من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.