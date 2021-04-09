مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

طالبت منى المغربي زوجة الفنان خالد النبوي جمهوره الدعاء له بالشفاء، معلنة تعرضه لوعكة صحية كبيرة.وقال مقربون من «النبوي» لـ«الدستور» إنَّ خالد النبوي خضع أمس الخميس لجراحة «قسطرة القلب» في أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، استدعت نقله لإجراء هذه العملية بشكل سريع.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها النبوي للعملية نفسها، إذ أجراها منذ شهور قليلة.