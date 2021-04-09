القبض على عاطل لاتهامه بقتل شقيقه لسرقته فى الدقى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل شقيقه لسرقته بالدقي، حيث استعان المتهم بصديقه بقتل المجني عليه، وتم ضبطه.البداية كانت بتلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث استعان المتهم لصديقه واستدرجا الضحية وقتلاه لسرقته. وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.